Berenbostel

Einsätze nach Unfällen und Fahrzeugbränden gehören für die freiwilligen Feuerwehren in Garbsen zum Alltag. Dafür üben die Helfer regelmäßig. Nun haben sechs Führungskräfte der Feuerwehren aus Garbsen und Berenbostel eine Schulung besucht, in der es speziell um Autos mit alternativen Fahrzeugantrieben ging – also etwa um Elektroautos.

Im Förderungs- und Bildungszentrum der Handwerkskammer Hannover in Berenbostel wurden die Ehrenamtlichen von Jörn Dierking unterrichtet. Der Dozent für das Kfz-Handwerk hatte diese Schulung extra für Feuerwehren ausgearbeitet – die Garbsener waren die ersten, die sie besuchten.

Solches Wissen kann im Ernstfall Leben retten, sagte Garbsens Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller. „Bei Fahrzeugen mit Gasantrieb kann es zu Explosionen kommen“, sagt Müller. Bei Elektoautos drohe den Rettern beim Löschen ein Stromschlag. Deshalb sei es wichtig, genau über die Technik und mögliche Sicherheitsmaßnahmen bescheid zu wissen. Die Ortsfeuerwehren wollen nun weitere Helfer in ihren Reihen mit dem zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterial schulen.

Von Gerko Naumann