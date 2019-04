Altgarbsen

Komplizierter Einsatz für die Feuerwehr Garbsen: Die Ehrenamtlichen sind am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Heckenbrand auf dem Gelände des Modeunternehmens Maica an der Gutenbergstraße in Altgarbsen gerufen worden. Als sie dort eintrafen, breiteten sich die Flammen bereits aus. So geriet auch ein großer Container in Brand, der auf dem Gelände einer benachbarten Spedition stand. Der Container war dicht mit Abfällen bepackt – unter anderem aus Holz und Pappe. „Dadurch fand das Feuer reichlich Nahrung, das Löschen hat einige Zeit gedauert“, sagt Stefan Müller, Stadtpressesprecher der Feuerwehr.

Rund 40 Helfer der Feuerwehren aus Garbsen waren bei einem Brand an der Gutenbergstraße in Altgarbsen im Einsatz, Quelle: Stefan Müller/Feuerwhr

Feuerwehr fordert Unterstützung an

Deshalb forderten die Helfer gegen 11.30 Uhr die Feuerwehren aus Berenbostel, Horst, Meyenfeld und Schloß Ricklingen zur Unterstützung an. Mehrere Trupps von Feuerwehrleuten mit Atemschutz versuchten, die Flammen mit Wasser und Schaum in den Griff zu bekommen. Die Einsatzkräfte hatten allerdings Probleme, an die Brandquellen innerhalb des Containers zu gelangen. Deshalb wurde ein Transportfahrzeug einer Entsorgungsfirma zum Einsatzort geschickt. Damit wurde der Container angehoben und der Inhalt ausgekippt.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Anschließend konnten wir das brennende Material per Hand auseinanderziehen und löschen“, erklärt Müller. Parallel dichteten einige Helfer die umliegenden Gullys ab, damit kein verunreinigtes Löschwasser hineingelangte. Das war nötig, weil sich in dem Container auch einige Kanister mit Öl und Reinigungsmitteln befanden, sagt Müller. Erst gegen 13 Uhr hatten die rund 40 Einsatzkräfte den Brand im Griff. Unklar ist noch, wie das Feuer entstehen konnte und wie hoch der Schaden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Gerko Naumann