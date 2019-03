Berenbostel

Die Ortsfeuerwehr Berenbostel hat am Sonnabend eine brennende Laube in der Melanchtonstraße gelöscht. Um halb eins hatten Anwohner den Brand auf einem Privatgrundstück gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr stand das Gartenhaus beim Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle bringen. Eine Gasflasche wurde aus dem Gebäude geborgen und gekühlt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Nach Angaben der Polizei Garbsen war die Ursache für den Brand ein technischer Defekt einer Steckdose. Der hölzerne Anbau sei in Brand geraten und auf den gemauerten Teil der Laube übergegangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 5.000 Euro.

Von Sebastian Stein