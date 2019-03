Berenbostel

Anton (4) und Emil (7) sind glücklich: Die beiden Brüder haben gerade eine Ukule ergattert. Ihr Papa trägt das gitarrenähnliche Zupfinstrument stolz im Arm. Und auch Santi aus Garbsen ist zufrieden. „Wir hatten kaum aufgebaut, da waren die Duplosteine und Schleichtiere schon fast verkauft“, sagt der Sechstklässler. Der Flohmarkt der Bürgerstiftung Garbsen hat am Sonntag hunderte Schnäppchenjäger in das Autohaus von Frank und Malgorzata Gerberding gelockt. Die Garbsener Unternehmer waren bereits zum 16. Mal Gastgeber für die Veranstaltung. 64 Aussteller aus der ganzen Region boten ihre Schätze aus Keller oder Dachboden an – von Geschirr aus Omas Zeiten über Barbie-Puppen und Fahrräder bis zu Kinderkleidung in nahezu allen Größen. „Einige Händler standen heute morgen sogar ohne Anmeldung vor der Tür“, sagte Anita Baesmann und Frank Muhlert vom Team der Bürgerstiftung.

Erlös kommt sozialen Projekten zugute

Schon mittags ist der riesige Verkaufsraum mit den großen Fensterfronten voll. Besucher drängen sich zwischen den Tischen, begutachten Spielzeug, Kleidung und allerlei Kurioses – von bayerischen Putten bis über Fotokameras aus den Sechzigerjahren. Ein Saxofon wollen Anja Jung und Patrick Meyer aus Osterwald verkaufen. „Bei uns hängt es nur zur Deko im Wohnzimmer, vielleicht findet sich ja ein Musiker, der es haben möchte“, sagt Jung. Der Raum für den Flohmarkt und auch die Zeit seien perfekt gewählt, sagt die Osterwalderin. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass hier so viel los ist.“

„Das Standgeld und der Erlös des Kuchenverkaufs gehen komplett an die Bürgerstiftung, die mit dem Geld erneut soziale Projekte initiieren und unterstützen will“, sagt Anita Baesmann. „Es ist toll, dass wir den Flohmarkt hier zweimal im Jahr organisieren können“, ergänzt Muhlert. „ Gerberdings überlassen uns nicht nur den Raum kostenfrei, ihre Mitarbeiter verkaufen auch den Kuchen ehrenamtlich und für den guten Zweck.“ Wofür das Geld verwendet werden soll, entscheidet der Vorstand der Bürgerstiftung bei seiner nächsten Sitzung.

Von Jutta Grätz