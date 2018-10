Berenbostel

Mit einer funkelnden Kristall-Torte aus Marzipan und mit verschiedenen Füllungen hat sich die Garbsenerin Janet Nesmedin gegen die Konkurrenz durchgesetzt und ist ins Finale der Fernsehsendung „Das Große Backen“ auf Sat 1 eingezogen. Am kommenden Sonntag kämpft sich mit drei weiteren Teilnehmern um die Krone als beste Hobbybäckerin Deutschlands. „Ich bin völlig überwältigt im Finale zu stehen“, sagte sie nach der Sendung. Als die Jury verkündet habe, dass sie als zweite Kandidatin ins Finale einziehe, habe sie Gänsehaut und Tränen in den Augen gehabt. Die 33-Jährige ist stolz darauf, dass sie vor allem mit ihren kreativen Motivtorten überzeugen konnte.

Mit einer Kristall-Torte hat sich Janet Nesmedin ins Finale bei "Das Große Backen" gebacken. Quelle: SAT.1/Maria Brinkop

Am Sonntag, 28. Oktober, entscheidet sich, wer Deutschlands bester Hobbybäcker ist. „Im Finale darf mir jetzt auf gar keinen Fall ein Fehler unterlaufen sonst fliege ich wahrscheinlich raus“, sagt Nesmedin. „Ich versuche mich jetzt nochmal richtig zu konzentrieren, schnell zu arbeiten und gleichzeitig erstklassig zu dekorieren.“

Wenn Nesmedin am Wochenende ein letztes Mal in der Sat-1-Küche steht, drücken Familie, Freunde, Arbeitskollegen und auch der ganze Taekwondo-Verein FTC Kumgang Garbsen die Daumen. „Mein Onkel Antonio hat einmal zu mir gesagt: Nicht die Menschen, die immer gewinnen sind die Stärksten, sondern die, die niemals aufgeben“, sagt die Garbsenerin. „Ich weiß nicht woher er das Zitat hat, aber es hat mir Kraft gegeben um weiterhin an mich zu glauben.“ Die Sendung läuft um 17.45 Uhr in Sat 1. Der Sieger gewinnt den goldenen Cup Cake und darf sich „Deutschlands bester Hobbybäcker“ nennen. Zudem winken eine Prämie von 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch.

Von Linda Tonn