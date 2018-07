Garbsen Garbsen - Gewitter beschert der Feuerwehr viel Arbeit Wegen des heftigen Gewitters am Sonnabend waren die Feuerwehren in Garbsen stundenlang im Einsatz. Die Helfer kümmerten sich um Wasserschäden und räumten herabgefallene Äste aus dem Weg.

Nach dem Gewitter am Sonnabend waren die Feuerwehren in Garbsen in fast allen Stadtteilen im Einsatz. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)