Horst

Zum Konzert in der Tenne und zum Hobby-Kunsthandwerkermarkt lädt das Team von Homeyers Hof, Frielinger Straße 12, ein. Der Musiker Attila Vural spielt am Sonnabend, 9. März, ab 19 Uhr für eine Hutgage. Bereits ab 18 Uhr werden kleine Köstlichkeiten serviert. „Sein Spiel lädt ein, ihm auf seinen Klangreisen in die weite Welt musikalischer Begegnungen zu folgen“, schreibt Veranstalterin Constanze Buch. Seine perkussive Gitarre ist national und international live zu hören. Wer mit ihm die Reise antrete, werde Orte aufsuchen, die zu entdecken man einer Solo-Gitarre gar nicht zutrauen würde, so Buch weiter.

Für Sonnabend, 30. März, ist von 12 bis 18 Uhr in der Tenne ein Hobby-Kunsthandwerkermarkt vorgesehen. Mitglieder des Nabu informieren unter anderem über Fledermäuse und basteln von 13 bis 16 Uhr auf dem Hof mit Kindern. aln

Von Anke Lütjens