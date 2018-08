Garbsen-Mitte

Auch in Garbsen gibt es am Freitag, 31. August, anlässlich der 22. Internationalen Fledermausnacht die Möglichkeit, die scheuen Tiere zu beobachten und zu belauschen. Bei einer Führung mit den Fledermaus-Regionalbetreuer Dagmar und Karsten Strube im Stadtpark kommen die Besucher den Fledermäusen in ihrer natürlichen Umgebung sehr nahe. Treffpunkt für die sogenannte Batnight ist um 19.30 Uhr am Eingang zum Stadtpark an der Ecke Kastendamm/ Berenbosteler Straße. Das Nabu-Team empfiehlt, eine Jacke gegen die Mücken mitzubringen. Kinder können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. ton

Von Linda Tonn