Berenbostel

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die am Sonnabend Wertsachen aus einer Wohnung in Berenbostel gestohlen haben. Gegen 22.20 Uhr meldete der Bewohner die Tat bei der Polizei. Die Ermittler stellten fest, dass die Kriminellen eine Balkontür aufgehebelt hatten, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Den Schaden inklusive Beute schätzt die Polizei in Garbsen auf rund 10.500 Euro. Zeugen melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann