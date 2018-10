Osterwald/Frielingen

In Osterwald Unterende und Frielingen stehen ab Montag, 29. Oktober, Kanalsanierungen an. Betroffen sind neben der Straße Auf der Brokel in Unterende und Teilbereiche mehrerer Straßen in Frielingen: Agnes Miegel-Straße, Am Damme, Bordenauer Straße, Brinkwiesen, Bürgermeister-Wehrmann-Straße, Erlenkamp, Horster Straße, Mühlenweg und Weißer-Kamp-Weg.

Die Stadtentwässerung bittet um Verständnis, dass Behinderungen für Verkehrsteilnehmer und Anlieger nicht auszuschließen sind. Es werde erforderlich sein, dass ein Teil der Geräte und Maschinen für den jeweiligen Sanierungsabschnitt für eine kurze Dauer im Bereich der Fahrbahn oder vor Grundstücken abgestellt werden müsse, heißt es. In dem Zeitraum könnten betroffene Grundstücke nur bedingt angefahren werden. Die Anlieger werden laut Angaben der Stadt rechtzeitig von der Baufirma informiert.

Weiterhin kann es zu vorübergehenden Einschränkungen und Änderungen in der Verkehrsführung kommen. Sicherungen für Fußgänger und den Straßenverkehr seien aber vorgesehen, heißt es. Ansprechpartner für die Anlieger ist Ulrike Maichel von der Stadt Garbsen. Sie ist unter Telefon (05131) 707283 oder per Mail an ulrike.maichel@garbsen.de zu erreichen.

Von Anke Lütjens