Garbsen Garbsen - Keine Ampel für die Leistlinger Straße Es gibt weiter keine Lösung für die Verkehrssituation vor dem Kindergarten an der Leistlinger Straße in Meyenfeld. Politiker und Eltern wollen eine Ampel – doch die gesetzlichen Voraussetzungen fehlen.

Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Anwohner haben am Donnerstagmorgen über die Verkehrssituation an der Leistlinger Straße in Meyenfeld diskutiert. Quelle: Gerko Naumann