Osterwald

Für sowas haben die Polizisten in Garbsen ein geschultes Auge: Am frühen Sonnabendmorgen ist ihnen an der Hauptstraße in Osterwald ein Mann auf einem Fahrrad aufgefallen, das so gar nicht zu ihm passte. Nach Angaben der Beamten saß der 47-jährige Garbsener auf der Stange, weil der Sattel zu hoch eingestellt war. Das brachte sie zu dem Verdacht, dass das Rad gestohlen sein könnte. Der polizeibekannte Mann konnte die Herkunft des Rades zudem nicht plausibel erklären. Deshalb stellten die Polizisten es sicher. Nun suchen sie den Eigentümer. Es handelt sich um ein silberfarbenes Fahrrad der Marke Prophete mit schwarzen Schutzblechen.

Der Eigentümer soll sich bei der Polizei in Garbsen melden unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann