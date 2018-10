Garbsen

In Garbsen hat sich am Sonnabend offenbar ein tödliches Familiendrama ereignet. Dabei kam ein 29-jähriger Mann ums Leben, offenbar stand der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 20.15 Uhr in Flammen. Seine 25-jährige Lebensgefährtin, die mit ihm in der gemeinsamen Wohnung am Polluxhof wohnte, erlitt schwere Verletzungen. „Sie sind aber nicht lebensbedrohlich“, so Behördensprecher Mirco Nowak. Bislang ist unklar, weshalb der Mann verbrannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zurzeit analysiert die Spurensicherung die Wohnung des Paares.

Von pah