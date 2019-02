Auf der Horst

Einen Ausflug in die Wasserwelt in Langenhagen bietet die Mobile Jugendarbeit der Stadt am Freitag, 22. Februar, an. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren, die das Seepferdchenabzeichen haben. Im großen Erlebnis- und Sportschwimmbad mit einer fast 100 Meter langen Röhrenrutsche mit Lichteffekten steht jede Menge Spaß auf dem Programm. Ein warmes Kinder- und Entspannungsbecken mit Strömungskanal bietet sich zum Plantschen an. Die Abfahrt erfolgt um 15 Uhr am Freizeitheim Planetenring. Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Teilnehmer sollten vier Euro für den Eintritt, Badesachen sowie Taschengeld oder Verpflegung mitbringen. Anmeldungen nimmt die Mobile Jugendarbeit unter Telefon (05131) 707720 sowie per Mail an moja.garbsen@web.de entgegen. aln

Von Anke Lütjens