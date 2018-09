Altgarbsen

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Berenbosteler Straße schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 8 Uhr in Richtung Alte Ricklinger Straße. Zeitgleich wollte eine 32-Jährige in ihrem Nissan Micra vom Pottbergsweg in die Berenbosteler Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer offenbar, wie die Polizei mitteilt.

Es kam zum Zusammanstoß, bei dem der 55-Jährige stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 4000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es zu leichten Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Von Gerko Naumann