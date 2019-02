Berenbostel

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Berenbostel ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war er in der Straße Am Hechtkamp von einer 37 Jahre alte VW-Fahrerin übersehen worden. Gegen 18 Uhr war sie auf der Straße Richtung Norden unterwegs und wollte links in die Straße Neuer Weg abbiegen. Dabei stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Biker zusammen. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 11 000 Euro. ton

Von Linda Tonn