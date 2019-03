Auf der Horst

Nach den ersten Takten wippen zaghaft die ersten Füße, nach dem ersten Stück nickt in der vollbesetzten Aula am Planetenring nicht nur ein Kopf. Schwungvoll haben am Sonntagnachmittag die Garbsener Musikvereine den Frühling begrüßt.

Zum neunten Mal hatten die Musiker des Salonorchesters „Pardon? Salon!“, des Akkordeonorchesters Osterwald und der Senioren-Musikfreunde Osterwald zum Frühlingskonzert geladen. „Mit der ersten Sonne draußen kommt richtige Frühlingsstimmung auf“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. Die Blumen auf den Tischen und die frische hellgrüne Bühnendekoration taten ihr Übrigens.

Genauso frisch, lebendig und beschwingt waren auch die Stücke, denen die Zuschauer knapp zwei Stunden lauschen konnten. Die Ensembles hatten ein fröhlich-leichtes Repertoire zusammengestellt – vom rhythmischen neapolitanischen Ständchen des Salonorchesters, über eine barocke „Fantasia Veneziana“ des Akkordeonorchesters bis hin zu Johann Strauß „Radetzky Marsch“, den die Senioren-Musikfreunde mitgebracht hatten. Bei so viel Lebensfreude hatte der Winter – zumindest in der Aula – keine Chance mehr.

Von Linda Tonn