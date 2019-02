Garbsen-Mitte

Freiwillige Helfer haben am Freitag die ersten Kröten eingesammelt. An der Gutenbergstraße waren es 60 Amphibien, auch am Blauen See und an der Schönebecker Allee gab es Funde. Das hat Waldemar Wachtel, Vorsitzender des Naturschutzbundes ( Nabu) Garbsen mitgeteilt. Grund für die frühe Wanderung ist die milde Wetterlage mit feuchteren Nächten. Die Krötenwanderung dauert je nach Witterung zwei bis vier Wochen.

Helfer des Werkstatt-Treffs Mecklenheide haben in den vergangenen Tagen die Schutzzäune aufgestellt. Für das Einsammeln der Erdkröten, Molche und Amphibien sucht der Nabu noch Verstärkung von Bürgern und Schulen. Wer zum Erhalt des Amphibienbestandes beitragen möchte, kann sich bei Waldemar Wachtel unter Telefon (05137) 8779975 oder bei Dagmar Strube unter Telefon (05131) 92750 melden. Weitere Sammelstellen sind an der Meyenfelder Straße, An der Universität, Im Fuchsfeld und Flemmingstraße. Nach dem Ende der Aktion lädt der Nabu alle Helfer zu Kaffee und Kuchen ein.

Wachtel weist Autofahrer darauf hin, an den genannten Straßen die Schilder „Krötenwanderung“ zu beachten und die vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten.

Von Anke Lütjens