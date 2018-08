Berenbostel

Wagenradgroße Pizzen und Pasta – dafür ist die Restaurantkette L’Osteria bekannt. Nach zwei Restaurants in Hannover soll nun auch ein Ableger des besonders bei jungen Menschen beliebten Italieners nach Garbsen kommen. Möbel Hesse will auf seinem Gelände an der Robert-Hesse-Straße 3 ein zweigeschossiges freistehendes Restaurantgebäude mit großen Fenstern Außenterrasse, Außenanlage und Stellplätzen errichten. Bislang können die Besucher in einem ausgemusterten historischen Eisenbahnzug einkehren. Dieser weise aber aufgrund seines Alters nur noch einen eingeschränkten Komfort auf, heißt es in der Projektbeschreibung. Das neue Restaurant füge sich besser in das Umfeld ein. Es soll unabhängig von den Hesse-Kunden Gäste anziehen. Die historische Dampflok werde trotz des Neubaus erhalten. Bauherr für die für ihre günstigen Preise bekannte Gastronomiekette, die europaweit 90 Filialen betreibt, ist die Hesse Wohnpark GmbH.

230 Personen sollen in dem neuen würfelförmigen Restaurant an der Robert-Hesse-Straße Platz finden, gebacken in einer offenen Küche wird in zwei riesigen Pizzaöfen. Das Gebäude grenzt an eine knapp 300 Quadratmeter große Terrasse. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung muss den Bebauungsplan genehmigen. Zudem muss ein Gutachter klären, ob die Straßenkreuzung Bremer Straße/Robert-Hesse-Straße den entstehenden Mehrverkehr aufnehmen kann. Außerdem sollen möglichst wenig Bäume gefällt werden müssen.

Von Linda Tonn