Auf der Horst

Der Mitternachtssport geht in die nächste Runde. Sport, Spiel und Spaß stehen am Sonnabend, 15. Dezember, von 20 bis 24 Uhr in der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums im Vordergrund. Anmeldungen für das Fußballturnier werden vor Ort entgegengenommen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche aus Garbsen. Weitere Termine sind jeweils sonnabends am 12. Januar, 9. Februar und am 9. März.

Der Mitternachtssport ist ein Projekt des Präventionsrates der Stadt Garbsen. Seit dem Start im November 2000 ist er nach Angaben der Stadt zu einem Erfolgsmodell geworden. Bei den bisherigen mehr als 100 Terminen nahmen regelmäßig 150 bis 200 Jugendliche teil, teilt die Verwaltung mit. Mitarbeiter von Polizei, Abteilung Jugend und Integration der Stadt, Projekt X, dem Schulzentrum I und der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael organisieren die Veranstaltungen. Dabei stehen Gemeinschaftserlebnis und Integration im Vordergrund.

Von Gerko Naumann