Altgarbsen

Gegen 13.30 Uhr heulten am Sonntag in Garbsen die Sirenen. Kurz darauf waren in den Straßen rund um das neue Stadtteilhaus in Altgarbsen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn zu sehen. Die Ehrenamtlichen mussten ihren freien Sonntagnachmittag unterbrechen, weil die Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum Evangelisches Johannesstift Alarm ausgelöst hatte.

Die Brandmeldeanlage am Stadtteilhaus in Altgarbsen hatte den Alarm ausgelöst. Quelle: Gerko Naumann

Wenige Minuten später konnte die Einsatzleitung Entwarnung geben: Offenbar handelte es sich um einen technischen Defekt. „Wir versuchen jetzt, den Betreiber oder den Haustechniker zu erreichen, damit jemand eine Wartung der Anlage in die Wege leitet“, sagte Garbsens Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller.

Verursacher muss Einsatz bezahlen

Weil im Ernstfall viele Menschen in Gefahr gewesen wären, rückte die Feuerwehr unter anderem mit der Drehleiter und dem neuen Einsatzleitwagen an. Im Einsatz waren insgesamt fünf Fahrzeuge und rund 20 Helfer. Die Kosten für den Einsatz muss der Betreiber des Heims bezahlen. „Die Stadt holt sich das Geld vom Verursacher zurück, das können schon einige Hundert Euro sein“, sagte Müller. Seine Kameraden ließen sich derweil trotz des Fehlalarms nicht aus der Ruhe bringen: „Wir sind es gewöhnt, auch mal umsonst rauszufahren. Hauptsache wir sind da, wenn es wirklich brennt.“

Das waren gleich mehrere Feuerwehren aus Garbsen in der vergangenen Woche in Stelingen, als der Dachstuhl einer unbewohnten Wohnung ausbrannte.

Von Gerko Naumann