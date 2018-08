Garbsen-Mitte

Wie kann man in Garbsen ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen? Um dieses Thema soll es bei einer Informationsveranstaltung der SPD-Ratsfraktion am Montag, 27. August, im Rathaus gehen. Zu der öffentlichen Diskussion, die um 18 Uhr im Ratssaal beginnt, sind auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Karl Heinz Range, Geschäftsführer der KSG Hannover, geladen. Der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel und der Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff werden die Veranstaltung moderieren.

Wohnraum ist knapp, auch in Garbsen, heißt es in der Ankündigung. Nachdem lange Jahre nichts passiert sei, arbeite man jetzt daran, die Voraussetzungen für neuen – und vor allem bezahlbaren – Wohnraum zu schaffen. „In Garbsen-Mitte, in Berenbostel und auch anderen Stadtteilen sind jetzt neue Baugebiete in der Entwicklung, um Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig jedoch werden bestehende Wohnungen etwa auf dem Kronsberg saniert und sind plötzlich für ihre langjährigen Mieter nicht mehr bezahlbar“, so die SPD. Für die Partei sei entscheidend, dass es Wohnungen für jeden Bedarf und Geldbeutel gebe.

Von Linda Tonn