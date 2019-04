Garbsen

Auch rund um Ostern gibt es frische Brötchen in Garbsen – und zwar bei diesen Bäckern. Die Bäckerei Rehbock (Birkenweg 25) hat sogar an Karfreitag und Ostermontag geöffnet.

Bäckerei Langrehr

Am Hasenberge: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am Ostersonntag 21. April, von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Hannoversche Straße (im Combi-Markt): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Kastanienplatz: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Planetencenter: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Granatstraße 41: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Große Rehre (im Edeka-Markt): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Steinwartskamp 1 (im Combi-Markt): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bäckerei Haubenreißer

Rote Reihe 21: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Am Hasenberge 25: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Großer Weg 1: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Schäfer’s

Havelser Straße 2-10 (im Real): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Planetencenter: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Wreschener Allee 1 (im Edeka): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bäckerei Raute

Rote Reihe 1: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bachstraße 15: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Berenbosteler Straße 76 (im Kohake Centrum): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Minishop

Marshof 12: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

AS-Back

Sandstraße 38: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bäckerei Steinecke

Bürgermeister-Wehrmann-Straße (im Netto): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Feldriethe 6 (im Netto): Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bäckerei Marquardt

Lönsweg 12: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 6.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 8 bis 10 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Beckedorfer Backstube

Hauptstraße 138a: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 5.45 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Bäckerei Rehbock

Birkenweg 35: Am Karfreitag, 19. April, von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr geöffnet, am Karsonnabend, 20. April, von 6 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet, am Ostermontag, 22. April, von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet.

Bäcker im Jibi-Markt

Siemensstraße 5: Am Karfreitag, 19. April, geschlossen, am Karsonnabend, 20. April, von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersonntag, 21. April, und am Ostermontag, 22. April, geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

