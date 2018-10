Garbsen

Beim Blick aufs Thermometer ist es noch Sommer, aber die Bäume im Stadtpark, die Sträucher in den Gärten und Eicheln und Kastanien am Boden zeigen: Es ist Herbst. Und er zeigt sich in diesem Jahr von einer ganz besonders schönen Seite. Garbsen ist rot, gelb und orange. Wir zeigen die schönsten Herbstansichten aus unserer Stadt.

Sind Ihnen auch schon schöne Herbstbilder gelungen? Dann schicken Sie sie uns gern zu. Wir veröffentlichen die Aufnahmen dann im Internet auf www.haz.de/garbsen, auf unserer Facebook-Seite HAZ Garbsen und natürlich in der Zeitung. Sie erreichen uns mit einer E-Mail an garbsen@haz.de – natürlich können Sie Ihre Bilder auch direkt auf unserer Facebook-Seite posten. Wir freuen uns auf Ihre Herbst-Impressionen.

Von Linda Tonn