Heitlingen

Das Wetter spielte mit: Bei Sonnenschein haben sich zahlreiche Besucher am Sonntag beim Herbstmarkt im idyllischen Ambiente des Gutshofs auf den Herbst eingestimmt. Was vor mehr als 20 Jahren mit einer kleinen Kaffeestube, einem Würstchenstand und ein paar Ausstellern begann, hat sich zu einem beliebten Treffpunkt in Garbsens kleinstem Stadtteil und darüber hinaus entwickelt.

Von Anke Lütjens