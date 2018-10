Havelse/Marienwerder

An einem sonnigen Herbstnachmittag wirkt der Weg hinter dem Höltyplatz in Richtung des Klosterforsts fast idyllisch. Passanten führen dort ihre Hunde aus, Eltern spielen mit ihren Kinder auf dem benachbarten Spielplatz. Der Weg liegt direkt an der Stadtgrenze von Garbsen und Hannover. Bis in Höhe der Grundschule am Westermannweg ist er gut beleuchtet. Dann beginnt der Wald. Es ist ruhig, das Gebüsch und die Bäume dicht wie eine Wand. Seit am Wochenende genau an diesem Ort eine 30-Jährige beim Gassigehen überfallen wurde, sind die Anwohner und Passanten verunsichert – und geben im Gespräch zu, dass sie sich mehr Polizeistreifen wünschen würden.

Am vergangenen Sonnabend war die Garbsenerin dort gegen 17.15 Uhr mit ihrem Border Collie unterwegs, als sie zwei Jugendliche sie von hinten angriffen. Einer von ihnen hätte versucht ihr das Handy aus der Hand zu reißen, erzählt die junge Frau, hörbar geschockt. Ihr Hund habe den Angreifer in den Arm gebissen, daraufhin seien die beiden Jugendlichen ohne Handy weggelaufen.

„Im Wald ist immer was los“

„Trinker und wilder Müll, besonders rund um die Kita, Pöbeleien: So schlimm wie im Moment, war es noch nie“, sagt ein älterer Herr, der schon mehr als 50 Jahre in der Nachbarschaft der Großen Pranke in Havelse wohnt. „Meine Frau hat besonders abends Angst“, sagt er. „Sie geht dann gar nicht mehr raus.“ Besonders unsicher fühle sie sich zwar nicht, sagt eine Frau, die direkt am Waldrand wohnt und schon von dem versuchten Überfall gehört hatte. „Aber hier im Klosterforst ist vor allem nachts immer was los.“ Im vergangenen Sommer hätte dort Jugendliche gezündelt. „Die Polizei hat sehr lange gebraucht, bis sie sie war“, kritisiert sie. „Wir wären ruhiger, wenn es mehr Polizeistreifen gäbe.“

„Ich habe hier noch nichts von ähnlichen Vorfällen gehört“, sagt eine junge Frau, die mit Kindern den benachbarten Spielplatz besucht. „So etwas kann überall passieren.“ Auch die junge Hundehalterin, die mit ihrem Chihuahua im Klosterforst unterwegs ist, ist nicht ausgesprochen ängstlich. „Es ist hier wie in jedem Bereich, wenn es dunkler und etwas einsamer ist“, sagt sie.

Keine vergleichbare Tat in 2018

„Im ganzen Jahr 2018 gab es in dem Gebiet keine vergleichbare Tat“, sagte Hannovers Polizeisprecher Mirco Nowak auf Anfrage dieser Zeitung. Er rät Passanten, die ein unruhiges Gefühl haben, dazu in jedem Fall Dritte zu informieren – und auch die Polizei. Die Polizeiinspektion West, die für den Bereich zwischen Havelse und Marienwerder zuständig ist, sucht nach wie vor nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Radfahrer habe Angaben des Opfers zufolge die Verfolgung der Jugendlichen aufgenommen. Laut Polizei sind die Angreifer zwischen etwa 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und haben ein südländisches Aussehen.

Der Angreifer trug eine dunkle Sweatjacke sowie ein grünes Basecap mit weißer Schrift. Sein Komplize war laut Polizei mit einem schwarzen Pullover und einer hellblaue Jeans bekleidet. Zudem trug er rote und eine kleine rote Bauchtasche. Einer der Täter habe durch den Angriff des Border Collies eine Bisswunde, daher wenden sich die Ermittler mit ihrem Zeugenaufruf auch an Krankenhäuser, Artzpraxen und Apotheken. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter Telefon (0511) 109 3920 entgegen.

Von Jutta Grätz