Garbsen-Mitte

Die Stadt plant für das nächste Jahr ein ein- bis zweiwöchiges Jugendkunstfestival. Für die neue Veranstaltungsreihe sucht die Verwaltung noch einen eingängigen Titel. Bei dem Festival können sich Jugendliche aller Garbsener Schulen im Alter von 13 bis 20 Jahren präsentieren, die sich mit Musik, Theater, Literatur, Malerei oder Fotografie beschäftigen.

Als besonderer Höhepunkt ist geplant, ein Projekt unter Anleitung eines professionellen Künstlers anzubieten, in dem die Teilnehmer ein bleibendes Kunstwerk im und für den öffentlichen Raum gestalten. Weil das Wort Jugendkunstfestival nach Ansicht der Verwaltung zu sperrig ist, wird nach einem passenden Namen für die neue Veranstaltungsreihe gesucht. Sie soll aller Voraussicht nach alle zwei Jahre angeboten werden.

Schüler können Namensvorschläge bis Sonnabend, 15. Dezember, per E-Mail an juku@garbsen.de einreichen. Unter allen Einsendungen werden drei Geldpreise in Höhe von je 50 Euro verlost. Weitere Fragen beantwortet der Leiter der Kulturabteilung, Uwe Witte, unter Telefon (05131) 707304 oder per mail an uwe.witte@garbsen.de. aln

Von Anke Lütjens