Berenbostel

Die Stadtentwässerung Garbsen (SEG) lässt die Abwasserleitung zwischen dem Hauptpumpwerk Berenbostel und der Philipp-Reis-Straße erneuern. Die Arbeiten beginnen am Montag, 24. September, und dauern voraussichtlich 14 Wochen. Die Leitungstrasse führt vom Hauptpumpwerk Berenbostel nördlich an der James-Krüss-Grundschule und am Geschwister-Scholl-Gymnasium vorbei bis zum Parkplatz an der Ludwigstraße und weiter im Verbindungsweg südlich der Sportanlagen bis zur Philipp-Reis-Straße. „Die Zufahrt zu den Grundstücken wird weitestgehend möglich sein“, schreibt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadt Garbsen. Ausführendes Unternehmen ist die Beermann Bohrtechnik aus Hörstel.

Die Rohrleitung wird in einem grabenlosen Verfahren gebaut, mit dem die Belastung für Anwohner und Verkehr auf ein Minimum reduziert werden soll. Damit die Arbeiten auf dem Schulgelände möglichst in den Herbstferien beendet werden können, wird die Baufirma am Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober, ebenfalls von 7 bis 19 Uhr arbeiten.

Fragen von Anwohnern beantwortet Norbert Wisny von der SEG. Er ist unter Telefon (05131) 707285 und per E-Mail an norbert.wisny@garbsen.de erreichbar.

Von Jutta Grätz