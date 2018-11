Garbsen-Mitte

Er ist der große und stimmungsvolle Auftakt der Laternen-Saison in Garbsen: der Umzug rund um den Berenbosteler See, begleitet von Sankt Martin hoch zu Pferde, organisiert von der Stadt. Jungen und Mädchen und ihre Eltern treffen sich am Donnerstag, 8. November, 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Kastendamm an der IGS. Um 17.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Christian Grahl die Teilnehmer, anschließend umrunden die Laternenträger gemeinsam mit den Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr Berenbostel den See.

Unterwegs singen die Jungen und Mädchen bekannte Laternenlieder. Für die musikalische Untermalung sorgen der Spielmannszug Osterwald, das Musikkorps Garbsen und das Juniororchester Osterwald. Am Ende des Laternenumzugs erwarten die Gäste süße Weckmänner, spendiert von der Sparkasse Hannover, Würstchen und heiße Getränke. Märchenerzählerin Susanne Theis lädt die Kinder ein, ihren Geschichten aus aller Welt zuzuhören. Eltern werden gebeten, Parkplätze vor der IGS an der Meyenfelder Straße, am Rathaus sowie am Shopping Plaza zu nutzen.

Von Jutta Grätz