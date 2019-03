Garbsen Garbsen - Stadt plant einen Parkplatz neben Kita Meyenfeld Wie lassen sich gefährliche Situationen und Parkprobleme vor und an der Kita an der Leistlinger Straße entschärfen? Im Ortsrat Horst hat die Stadt Pläne für einen Parkplatz neben der Kita vorgestellt.

Die landwirtschaftliche Fläche an der Leistlinger Straße grenzt unmittelbar an das Gelände der Kita in Meyenfeld und soll zu einem provisorischen Parkplatz umgebaut werden. Quelle: Jutta Grätz