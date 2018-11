Frielingen

Die Straße Am Damme in Frielingen wird ab Montag, 5. November, für maximal zwei Tage gesperrt. Der Grund ist, dass Tiefbauarbeiten erforderlich sind, die bei passender Witterung vorgenommen werden.

Die Zufahrt zu den Grundstücken am Weißen Kampweg sowie Am Damme bis zu den Hausnummern 2 und 9 ist in dieser Zeit nur über die östliche Zufahrt Am Damme möglich. Die weiteren Grundstücke Am Damme ab den Hausnummern 4 und 11 aufwärts, sind dann nur über die Straße Brinkwiesen erreichbar. Die Stadt bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Beieinträchtigungen. aln

