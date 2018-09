Garbsen-Mitte

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend einem 21-Jährigen zuerst Gewalt angedroht und ihm dann Bargeld gestohlen. Polizeiangaben zufolge war der Berenbosteler gegen 2.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als ihn die beiden Männer im Bereich des Spielplatzes am Schwarzen See ansprachen. Sie fragten ihn zunächst nach einem Feuerzeug. Nachdem er es ihnen gegeben hatte, forderten die Täter unter Androhung von Schlägen, dass er ihnen Bargeld gebe. Als der 21-Jährige nicht sofort reagierte, tasteten sie ihn ab, fanden den Geldbeutel und entnahmen das Geld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Laut Polizei sind die beiden Männer etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie werden als athletisch beschrieben und waren zur Zeit der Tat dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Garbsen unter Telefon (05131) 7014510. ton

Von Linda Tonn