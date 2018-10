Havelse/Marienwerder

Beim Gassigehen mit ihrem Border Collie ist eine 30-jährige Garbsenerin am Sonnabend überfallen worden. Eigenen Angaben zufolge, war sie um 17.15 Uhr im Forst zwischen Havelse und Marienwerder unterwegs, als zwei Jugendliche sie von hinten angriffen. „Das ging ganz schnell“, so das Opfer. Einer von ihnen habe versucht, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Die 30-Jährige fiel hin und verletzte sich an Ellbogen und Knie. Ihr Border Collie habe den Angreifer in den Arm gebissen, daraufhin seien die beiden Jugendlichen ohne das Handy weggelaufen. Ein vorbeifahrender und bislang unbekannter Radfahrer habe die Verfolgung aufgenommen, sagt die Garbsenerin.

Sie hat bei der Polizei Stöcken, die für das Gebiet zuständig ist, eine Anzeige wegen versuchten Raubüberfalls aufgegeben. Darin beschreibt sie die unbekannten Angreifer als Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren, etwa 1,75 Meter groß und mit südländischen Aussehen. Einer habe bei der Tat rote Turnschuhe, eine hellblaue Jeans und eine Bauchtasche getragen. Der andere trug eine grüne Kappe mit weißer Schrift. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stöcken unter Telefon (0511) 1093815 entgegen. ton

Von Linda Tonn