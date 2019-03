Berenbostel

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag auf Sonnabend zwischen 21 Uhr und 9 Uhr elf Feuerlöscher in einer Sammeltiefgarage in der Liebermannstraße in Berenbostel entleert. Nach Angaben der Polizei wurde die gesamte Tiefgarage durch das Löschpulver erheblich verschmutzt. Auch die geparkten Fahrzeuge seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ob der Lack durch das Löschpulver beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden für die Reinigung und die entleerten Feuerlöscher auf mehr als 600 Euro.

Die Polizei Garbsen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Sebastian Stein