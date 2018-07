Neustadt/Meyenfeld/Berenbostel

Der Polizei Garbsen ist es am Montagabend gelungen, einen auffällig gewordenen Audi nach einer längeren Verfolgungsjagd in Berenbostel zu stoppen. Der Fahrer war betrunken und ohne Führerschein unterwegs und hatte zuvor andere Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich auf der Bundesstraße 6 bedrängt.

Angaben der Polizei zufolge, fuhr der schwarze Audi gegen 19.30 Uhr von Neustadt Richtung Garbsen. Im Baustellenbereich der Leinebrücke in Neustadt fuhr er mit hoher Geschwindigkeit dicht auf einen Pkw auf und setzte seine Fahrt – teilweise in Schlangenlinien – fort. Am Ende der Baustelle wechselte der Genötigte sofort auf den rechten Fahrstreifen und der Audifahrer beschleunigte sein Fahrzeug extrem. Nach etwa 100 Metern kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Betonschutzwand mit der linken Fahrzeugseite.

Audifahrer stoppt an Tankstelle

Der überholte Pkw-Fahrer rief über den Notruf die Polizei. In Höhe Meyenfeld sah er den Audi auf einer Tankstelle an einer Zapfsäule geparkt. Als ein Streifenwagen der Polizei an der Tankstelle anhielt, schilderte der Pkw-Fahrer den Sachverhalt. In diesem Moment kam der Audifahrer aus dem Tankstellengebäude und setzte sich in sein Fahrzeug. Durch seine geöffnete Scheibe wurde er durch einen Polizeibeamten zum Stehenbleiben aufgefordert, setzte jedoch seine Fahrt ohne Reaktion fort.

Die Polizei verfolgte den Audifahrer und konnte ihn in Berenbostel im Erlenweg stellen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Nötigung/Gefährdung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem stand der Beschuldigte Polizeiangaben zufolge unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zeugen, denen der schwarze Audi ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 in Verbindung zu setzen.

Von Linda Tonn