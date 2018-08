Garbsen-Mitte

Die Hitze und anhaltende Trockenheit setzt in Garbsen auch vielen Tieren auf der Weide extrem zu – auch die Kühe, die auf der Weide an der Meyenfelder Straße unweit der IGS stehen, scheinen unter der Hitze zu leiden. Mehrer Leser haben uns in den vergangenen Woche aus Sorge um die Tiere angeschrieben. „Diese armen Kühe, haben weder etwas zu trinken, noch Schatten, noch eine Art von Zufütterung“, schreibt etwa Leserin Stefanie Fietkau. Die Tiere hätten kein Wasser, kein Gras und keinen Schutz vor der glühenden Sonne, sorgt sich Marie Kuschel.

Tiere haben Zugang zu Wasser

Wer an der Wiese vorbei kommt, kann beobachten, dass sich die Kühe oftmals direkt am Zaun drängen – an einer Stelle ohne Schatten und ohne Gras. Infolge von mehreren Beschwerden hat sich das Veterinäramt der Region Hannover dem Fall angenommen. Man stehe mit dem Tierhalter in Kontakt, heißt es dort. Immer wieder sei die Weide kontrolliert worden. Den Kühen stünden drei Selbsttränken (Bodenpumpen) zur Verfügung, die auch funktionierten. „Es konnte auch ein Tier bei der Wasseraufnahme beobachtet werden“, so Diane Haake vom Team Veterinärwesen der Region.

Zudem weist die Expertin darauf hin, dass die Weide größer sei als sie aussehe und die Tiere auch Zugang zu einer Busch- und Baumreihe hätten. Auch eine weitere Tränke sei in diesem Schattenbereich zu finden. „Es ist in der Tat verwunderlich, warum sich die Tiere auch bei diesen Temperaturen ständig im vorderen, abgefressenen Bereich der Weide ohne Witterungsschutz aufhalten, aber den Tieren stehen definitiv andere Möglichkeiten zur Verfügung“, schreibt Haake. Die besonders mageren Tiere seien in tierärztlicher Behandlung.

Auf Tierschutz achten

Ganz zufrieden ist Leserin Fietkau mit dieser Antwort nicht: Es müssen gerade in diesen Zeiten noch viel mehr auf den Tierschutz geachtet werden.

Von Linda Tonn