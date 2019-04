Berenbostel

Bei einem Unfall auf der B6 in Berenbostel sind am Sonnabendnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren sie gegen 15.20 Uhr in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe der Kreuzung Rote Reihe bremste ein 42-Jähriger aus Garbsen, weil die Ampel Rot zeigte. Ein 73-Jähriger aus Seelze, der hinter ihm fuhr, bemerkte das zu spät. Er fuhr seinem Vordermann auf. Dabei wurde der 42-Jährige so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der ältere Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon, er wurde vor Ort von Sanitätern behandelt.

Die B6 wurde in Richtung Hannover wegen der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 4500 Euro.

Von Gerko Naumann