Garbsen

Alles andere als einen ruhigen Jahreswechsel hatten die Mitglieder der Garbsener Feuerwehren. Vom ersten Einsatz um 17.57 – ein Container am Kronsberg brannte – bis zum letzten Einsatz um 2.25 Uhr an der Berenbosteler Straße hatten die Feuerwehrmänner viel zu tun. Zwei Containerbrände am Kronsberg, brennende Böllerreste auf dem Real-Parkplatz und am Eichenpark sowie in Flammen stehende Hecken in Osterwald und an der Schumannstraße, ein brennender Altpapiercontainer in Meyenfeld und ein Feuer an einem Stromkasten an der Eichendorffstraße in Berenbostel beschäftigten die Einsatzkräfte.

Mehr zu tun hatten sie als um 0.18 Uhr ein brennendes Auto an der Mozartstraße in Garbsen gemeldet wurde: Die Flammen hatten dort vom Motor auf den Innenraum übergegriffen. Mit Schaum und Wasser erstickten die Feuerwehrmänner den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass das Auto zerstört wurde.

Um 2.25 Uhr wurde es an der Berenbosteler Straße etwas dramatischer: Dort schlugen Flammen aus einem Kellerraum. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen. Nach einer halben Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Von RND/sbü