Auf der Horst

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) hat die Wertstoffinsel auf dem Friedhofsparkplatz am Planetenring geschlossen. Der Platz, auf dem bislang Altglas und Altpapier entsorgt werden konnten, ist bereits vollständig abgebaut. Nach Ansicht von Aha hat sich der Standort zuletzt als ungeeignet erwiesen. Nach Angaben des Entsorgers hat die steigende Nutzung des Parkplatzes durch Pendler und Friedhofsbesucher dazu geführt, dass eine Leerung der Container durch die großen Müllwagen behindert oder unmöglich gemacht worden war.

Die Entsorgungsfirma und die Stadt Garbsen suchen nach alternativen Standorten. Bis dahin werden Nutzer gebeten, auf die in der Nähe befindlichen Wertstoffinseln auszuweichen. Diese finden sich im Saturnring neben der Grundschule sowie in der Straße Im Kleegrund gegenüber des Hallenbades. An diesen Standorten können weiterhin Altglas, Altpapier sowie Altkleider entsorgt werden.

Von Anke Lütjens