Osterwald

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag betrunken und unter Drogeneinfluss durch Garbsen gefahren. Dabei entstand ein Schaden von 7000 Euro. Polizeiangaben zufolge stoppte die Fahrt um 0.30 Uhr in einem Graben an der Kreuzung Molkereistraße/Zum Klingen-Berg. Dort war der Garbsener von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Ampel gefahren und im Graben gelandet. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille, außerdem gab der Mann an Marihuana geraucht zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Verfahren werden Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Wagen wurde abgeschleppt. ton

Von Linda Tonn