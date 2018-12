Auf der Horst

In einer Wohnung im Neptunhof hat am Sonntag ein Gasanschluss Feuer gefangen. Laut Feuerwehr bemerkten die Mieter der Wohnung gegen 14.30 Uhr die Flammen an ihrem Herd und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Garbsen rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Polizei forderte alle Mieter auf ihre Wohnungen zu verlassen. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein und konnten die Gefahr bannen. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Die Bewohner konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Um 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Linda Tonn