Garbsen / Neustadt / Seelze / Wunstorf

Mit mehr als 20.000 Euro hilft die Initiative „Sommereinsatz“ auch in diesem Jahr kleinen Vereinen in Hannover und Umland. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengeschlossen, um Vereinen und privaten Initiativen bei kleinen handwerklichen Arbeiten zu helfen.

2016 durften wir Ihnen auf der Bouleanlage in Schloß Ricklingen und im Franzseebad Amedorf helfen. 2017 wurden zum Beispiel das Sporthaus des TSV Groß Munzel renoviert, beim Nordstädter Turn-Verein von 1909 Hannover die Klubgaststätte gestrichen, beim SV Eintracht Hiddestorf ein Dach abgedichtet. Der „Sommereinsatz“ half einer Elterninitiative dabei, ein altes Pfarrhaus in einen Kindergarten zu verwandeln. Und in Bevensen wurde ein Spielplatz durch einen Unterstand für einen steinernen Grill ergänzt. Wo dürfen wir in diesem Jahr helfen? Bewerbungen von Vereinen sind ab sofort möglich.

Seit 2015 erfolgreich: Der HAZ-Sommereinsatz. Quelle: HAZ

Insgesamt sind 15 Einsätze geplant, bei denen Vereine mit jeweils rund 1500 Euro unterstützt werden. „Unser gemeinsamer Sommereinsatz ist inzwischen Tradition“, sagt Jochen Ramakers, Vorstandsvorsitzender der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover. Auch HAZ-Lokalchef Heiko Randermann freut sich auf die Vorschläge für mögliche Einsätze. „Es ist schön, wenn wir auf diese Weise kleinen Vereinen vor Ort helfen können und das Vereinswesen stärken.“ Über die geplanten Einsätze in der Stadt sowie dem Umland entscheiden in den kommenden Wochen Mitarbeiter der Stiftung und der HAZ.

So können Sie mitmachen Gemeinnützige Vereine und Initiativen können sich von heute an unter der Adresse www.haz.li/sommereinsatz oder per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Sommereinsatz“ bewerben. Es können sich nur gemeinnützige Träger und Initiativen aus Stadt und Umland Hannovers bewerben. Sie werden einmalig mit einem Förderbeitrag unterstützt.Die Aktionen sollen sinnvoll sein und einen Ort aufwerten. Wichtig ist, dass es vor Ort feste Ansprechpartner gibt und ehrenamtliche Helfer, die die Handwerker unterstützen. Wenn es zum Beispiel darum geht, ein Vereinsheim zu streichen, sollten vor Ort auch Freiwillige sein, die bereit sind, zum Pinsel zu greifen und mitzuhelfen. Vielleicht können sie die Handwerker auch mit Kaffee und Broten unterstützen. Jeder Einsatz macht mit vielen Helfern auch viel mehr Spaß. Sämtliche Einsätze sollten an einem Vormittag oder Nachmittag zu bewältigen sein. Für alle Einsätze gilt, dass keine Folgekosten entstehen dürfen. Und für jeden Einsatz brauchen die Handwerker und Helfer auf dem Gelände natürlich auch die nötigen Zugänge und Genehmigungen. Wenn die Menschen einer Kommune zusammenkommen, um sich zum Beispiel einer sogenannten Schmuddelecke anzunehmen, sollten die Zugänge sichergestellt sein. Die Einsätze laufen bis Ende September.

Von Jan Sedelies