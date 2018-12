Hannover-Herrenhausen/Garbsen

Auf der Autobahn 2 hat sich am späten Dienstagabend zwischen Hannover-Herrenhausen und Garbsen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kleintransporter ist fast ungebremst auf einen Schwerlastwagen aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters lebensgefährlich verletzt. Nach HAZ-Informationen war der Lieferwagen gegen 23.15 Uhr auf der A 2 in Richtung Dotmmund unterwegs. Zwischen Hannover-Herrenhausen und der Abfahrt zur Raststätte Garbsen prallte der Fahrer mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf einen mit einem massiven Gegenstand beladenen Schwerlaster. Dabei zog sich der Fahrer des Kleintransporters schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die A 2 ist in Richtung Dortmund derzeit voll gesperrt.

Von Ingo Rodriguez