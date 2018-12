In Garbsen wird am häufigsten geblitzt

Garbsen steht bei den Einnahmen durch Blitzer im Umland von Hannover einsam an der Spitze. Autofahrer mussten im Jahr 2018 mehr als 1,1 Millionen Euro Bußgeld bezahlen.

In Garbsen gibt es elf stationäre Blitzer - etwa hier an der Dorfstraße in Berenbostel. Quelle: Bettina Francke (Archiv)