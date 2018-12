Blauer See: 10.275 Schüler konnten kostenlos baden

Garbsen Garbsen - Blauer See: 10.275 Schüler konnten kostenlos baden Der Sommer 2018 war ein Rekordsommer – das hat sich auch an der Kasse des Blauen Sees bemerkbar gemacht. 10.275 Garbsener Schüler konnten kostenlos baden. Die Stadt hat das Kontingent aufgestockt.

Bis zu 2000 Besucher haben sich an den heißen Tagen im Blauen See in Garbsen abgekühlt – darunter viele Garbsener Schüler. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)