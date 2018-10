Hannover

Der Prozess gegen den Kinderarzt Harry S., der auch an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig war, wird neu aufgerollt. In einem ersten Verfahren war der damals 40-Jährige, der im August 2014 einen fünfjährigen Jungen aus Garbsen entführt und in seiner Wohnung in der List missbraucht hatte, vom Landgericht Augsburg zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft und lebenslangem Berufsverbot verurteilt worden. Insgesamt legten die Richter S. 21 Vergehen an Jungen zur Last.

Ab Mitte November muss sich das Landgericht in Augsburg erneut mit dem Fall befassen. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aus dem Jahr 2016 in Teilen aufgehoben. Im neuen Verfahren geht es um die Frage, ob der Arzt voll schuldfähig war oder nicht. Um das zu klären, ist ein neues Sachverständigengutachten eingeholt worden. Der neue Prozess ist vorerst auf 19 Verhandlungstage festgesetzt, weil alle Opfer erneut vor der Dritten Strafkammer aussagen müssen. Bereits jetzt steht fest, dass S. nicht mit einer höheren Strafe rechnen muss, weil in seinem Fall das sogenannte Verschlechterungsverbot greift.

Sein Fall war aufgeflogen, nachdem Harry S. im Sommer 2014 einen fünf Jahre alten Jungen aus Garbsen-Berenbostel in sein Auto gelockt und mit ihm zu seiner Wohnung in die List gefahren war. Dort verging sich der Arzt an dem Kind . Zwei Stunden nach dessen Verschleppung brachte er sein Opfer mit seinem Wagen zur Weimarer Straße in Vahrenwald und überließ den völlig hilflosen Jungen sich selbst.

Die Polizei setzte umgehend eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ein, die „Puky“ genannt wurde – nach dem Hersteller des Kinderfahrrades, das der Junge in Berenbostel zurückgelassen hatte. Die Spuren führten die hannoverschen Fahnder schließlich nach Bayern. Dort bearbeiteten die Kollegen ähnlich gelagerte Missbrauchsfälle an Kindern. Harry S. hatte seine Tätigkeit an der MHH im September 2013 aufgenommen. Die Hochschule entließ den Mediziner kurze Zeit später. Zuvor war er an Kliniken in Augsburg und München tätig. Nach den neuesten Erkenntnissen der Ermittler ist es auch in diesen beiden Städten sowie in Nürnberg zu Übergriffen auf Jungen gekommen.

Von Tobias Morchner