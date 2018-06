Garbsen-Mitte

Sir Simon Rattle leitet am Mittwoch, 20. Juni, seine letztes Konzert als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Das seit langem ausverkaufte Konzert ist ab 19.30 Uhr als Live-Übertragung in mehr als 200 europäischen Kinos zu sehen, darunter auch im Cinestar am Garbsener Rathausplatz. Wir verlosen dreimal zwei Karten.

Mahlers Werke sind Konstante in Rattles Arbeit

Rattle dirigiert zum Abschluss seiner 16-jährigen Amtszeit Gustav Mahlers Sechste Symphonie, mit der er auch im November 1987 sein Debüt bei den Berliner Philharmoniker gegeben hatte. Mahler komponierte die Sinfonie in a-Moll in vier Sätzen für großes Orchester in den Jahren 1903 bis 1905. Das Werk trägt den Beinamen „Die Tragische“. In der mehr als 30-jährigen künstlerischen Zusammenarbeit mit dem Orchester ist die Auseinandersetzung mit dem Komponisten Mahler eine Konstante in der Arbeit des renommierten Dirigenten. Auch als die Berliner und die Wiener Philharmoniker unter Rattles Leitung im Jahr 2005 erstmals zusammenspielten, stand Mahlers Sechste auf dem Programm. Simon Rattle trat im September 2017 seine neues Amt als Chefdirigent des London Symphony Orchestra an.

Zusätzlich zur Konzertübertragung werden exklusive Interviews und ausführliche Informationen mit Einblicken in die Arbeit der Berliner Philharmoniker zeigt. Karten für die Liveübertragung kosten im Vorverkauf 22 Euro und können im Internet unter www.berlinerphilharmoniker.

de/kino reserviert werden.

HAZ und NP verlosen dreimal zwei Karten Wollen Sie das Konzert der Berliner Philharmoniker per Live-Übertagung im Garbsener Cinestar erleben? Leser der HAZ und NP können – mit etwas Glück – dreimal zwei Karten gewinnen. Unsere Gewinn-Hotline unter Telefon (05131) 467213 ist am Montag, 18. Juni, von 15 bis 15.15 Uhr geschaltet. Die ersten drei Anrufer gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. jgz

Von Jutta Grätz