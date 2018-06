Auf der Horst

Warum er regelmäßig Blut spendet? Da muss Torsten Gräser aus Horst nicht lange überlegen: „Weil ich mich danach immer fühle, als könnte ich Bäume ausreißen.“ Seit seinem 18. Lebensjahr geht der heute 57-Jährige bis zu viermal im Jahr zur Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Garbsen. Nach der 100. Spende ist er nun mit einem Geschenkkorb und einer Ehrennadel dafür ausgezeichnet worden.

Diese Anstecknadel wird Menschen verliehen, die 100-mal Blut gespendet haben. Quelle: Gerko Naumann

Dank solch treuer Spender sei das DRK nach wie vor der „Hauptlieferant von Blut an die Krankenhäuser“, sagte Rolf Posor, Vorsitzender der Hilfsorganisation in Garbsen. Er dankte Gräser für sein gemeinnütziges Engagement. Jeder Mensch könne in die Situation geraten, dass er wegen einer Krankheit oder Operation oder nach einem Unfall auf fremdes Blut angewiesen sei.

Gerade im Sommer seien der Blutspendedienst des Roten Kreuzes und andere Organisationen dringend auf Spender angewiesen, ergänzte Posor. Zum einen passierten aufgrund des Reiseverkehrs mehr Unfälle und zum anderen seien eben auch viele Menschen im Urlaub, die sonst regelmäßig Blut spenden.

Von Gerko Naumann