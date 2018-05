Garbsen

Der Sommer rückt immer näher, das tolle Wetter passt: Schon heute bilden sich vor den Eisdielen lange Schlangen. Die Garbsener haben die Qual der Wahl: Eine Kugel Salz-Caramel im Gelatok Café, Spagetti-Eis von Giorgio Capalbo oder Schokolade im Café Venezia? Die Leser haben abgestimmt. Insgesamt 263 Stimmen wurden bis Freitagvormittag abgegeben.

Platz 3: Eiscafé Venezia

59 Leser halten das Eiscafé Venezia in Berenbostel für die beste Eisdiele in Garbsen.

Platz 2: Gelato Eisproduktion

Silber geht an die Gelato Eisproduktion. 78-mal wurde für diese Eisdiele in Stelingen gestimmt.

Platz 1: Gelatok Cafe

Last but not least, mit 126 Stimmen wurde das Gelatok Cafe im Shopping Plaza in Garbsen-Mitte zur beliebtesten Eisdiele in Garbsen gewählt. Wir gratulieren! Der Service-Manager Carlos Ventura ist erstaunt: „Es gibt so viele Eisdielen in Garbsen, da ist man schon überrascht. Aber etwas zu gewinnen, ist natürlich immer schön.“

Außerdem: La Dolce Vita in Havelse

Die Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Das Eiscafé La Dolce Vita in Havelse war nicht Teil der Abstimmung, bekam aber um so mehr Zuspruch in den Leser-Kommentaren bei Facebook. Auf die Frage „Wo gibt es das beste Eis in Garbsen?“ bezogen sich dutzende Kommentare und Likes auf die Havelser Eisdiele, darunter die Userin Magda, die meint, dass es das beste Eis „natürlich“ bei da Dolce Vita gäbe.

Wir wünschen allen Garbsenern einen tollen Sommer und viel Vergnügen beim Eis schlecken!

Von Joanna von Graefe