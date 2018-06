Auf der Horst

54 Schüler haben in diesem Jahr ihren Abschluss an der Caroline-Herschel-Realschule geschafft. 21 von ihnen halten den Erweiterten Realschulabschluss in den Händen, mit dem sie nun die Oberstufe an einem allgemeinen oder beruflichen Gymnasium besuchen können. Die besten Abschlüsse haben Aylina Hillebrand aus der Klasse 10a (1,8) und Mohammad Rezaie aus der Klasse 10 b (1,2). Besonders freuen kann sich darüber der Afghane Mohammad Rezaie, der erst seit einigen Jahren in Deutschland lebt.

Diese Schüler haben den Abschluss an der Caroline-Herschel-Realschule geschafft. Schüler der Klasse 10a: Jazib Ahmad, Vivien Baumberg, Ceren Cicekfidan, Nico Doepp, Aleksandra Flak, Selin Gögebakan, Sophia Gottlieb, Florian Grimm, Aylina Hillebrand, Larah Hussen, Eduard Iancevschi, Celina Jäschke, Sevket Karacan, Sarah Kolenda, Klaudiusz Krapiec, Luis Lisefei, Karoline Magiera, Leonie Mielke, Sabri Nasser, Henrike Probst, Velat Sam, Julina Seidl, Tanja Sekowski, Seyda Toprak, Ege-Can Uckac, Lukas Wagschal, Rebecca Wienand.

Schüler der Klasse 10b: Kerem Akyüz, Madleen Aio Alo, Emre Arslan, Aktin Aslan, Merxas Atalan, Sergen Baskara, Alex Buczynski, Dehan Celovski, Steven Daniluk, Batuhan Demir, Abdelcrim El Kaich El Bazi, Emin Ergün, Ria Hamid, Jennifer Hussein, Asim Ido, Steffi Jin, Laura Kumekov, Carolin Kurze, Alexander Lippa, Alina Paul, Ebru Pustu, Mohammad Rezaie, Katharina Rose, Emre Sahin, Oguzhan Sahin, Aylin Wendt, Rojbin Yayan.

Von Linda Tonn